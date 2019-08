Rater for offshorerederier når nye højder i Nordsøen

Raterne for ankerhåndteringsskibe i Nordsøen er tordnet i vejret, og flere rederier har ifølge Finansavisen lukket kontrakter til over en halv mio. norske kroner om dagen – mere end dobbelt så meget som for bare en uge siden og det højeste niveau i år.