Medie: Exxon vil helt ud af Nordsøen

Olieselskabet Exxon er i færd med at undersøge et muligt salg af sine aktiviteter i den britiske del af Nordsøen, skriver Reuters. Exxon har haft aktiviteter i Nordsøen i over 50 år, og kan med salget hente op mod 2 mia. dollar.