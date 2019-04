Opkøbsmål overvejer at droppe milliardbud fra Chevron

Først takkede Anadarko ja til et købstilbud fra Chevron, men ind fra højre er der kommet et højere bud fra Occidental. Et bud som Anadarko nu overvejer, selvom det vil koste dem 1 mia. dollar at springe fra aftalen med Chevron.