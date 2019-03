Maersks frasalg af energiforretningen blev indhentet af olieprisen

Transformationen af A.P. Møller-Maersk og udskillelsen af olieaktiviteterne kom aldrig til at gå, som ledelsen havde håbet og planlagt. Maersk-familien oplyser til ShippingWatch, at den bakker op om beslutningen om at beholde Maersk Supply Service.