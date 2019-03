Frederikshavn-klynges offshoreselskab får nyt underskud

Godt to år efter at Frederikshavn-selskaberne Orskov, VMS og Scanel etablerede OVS Offshore, har selskabet endnu sit første overskud til gode. Ejerne har netop tilført ny kapital, så driften for i år "kan realiseres". Men både ordrer og overskud er på vej, fortæller adm. direktør til ShippingWatch.