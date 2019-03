Wintershall vil være det største olie- og gasselskab i Europa

Wintershall landede et solidt resultat i det forgangne år og ser ind i et 2019, hvor fusionen med DEA står til at blive gennemført. Med opkøbet i ryggen går den tyske virksomhed efter at blive det "største uafhængige europæiske olie og gasselskab," lyder det fra selskabets CEO.