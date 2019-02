Olieprisen begynder at trække op imod de 70 dollars igen

Den er der ikke endnu, men efter et dyk omkring nytår er olieprisen ved at krydse de 65 dollars per tønde og har dermed retning mod de 71 dollars, som den gennemsnitlige pris lød på sidste år. Godt for offshoreinvesteringerne. Dyrt for shipping.