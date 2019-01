Falck Safety Services har fået nyt navn og en ambitiøs vækstplan

Efter en nedskrivning på trekvart milliard kroner og en restrukturering, som ledelsen selv kalder "barsk", kan det tidligere Falck Safety Services igen kigge fremad med et nyt navn og en plan om at skabe et "væsentligt" maritimt ben. ShippingWatch har interviewet CEO Torben Harring.