DNO gentager bud på færøsk olieselskab og langer ud efter ledelsen

For anden gang byder DNO på Faroe Petroleum. Denne gang lokker selskabet med en klækkelig gevinst til topledelsen på 50 mio. pund, men kritiserer samtidig selvsamme ledelse for at have "kastet en kronjuvel" over bord i aftale med Equinor.