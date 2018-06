Analytiker: Uenighed i Opec kan sende olieprisen tilbage til 60 dollars

Uenighed i Opec om produktionsloft kan resultere i en oliepris på 60 dollars, vurderer analytiker over for norsk medie. Meget tyder dog på, at landene kan nå til enighed om en aftale, efter at Irans trussel om at nedlægge veto er mindsket.