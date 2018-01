Olieprisen ved at bryde igennem nyt overraskende prisloft

Mens det luner i offshoresektoren, der oplever en fornyet optimisme, begynder det at gøre ondt hos rederierne. Ikke kun hos tankrederierne, der transporterer olie, men i alle rederier, der betaler for brændstof. Nu er prisen tæt på at bryde et nyt topniveau.