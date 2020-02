DHI drifter 90 pct. af al containertrafik i Australien

En digital omstilling af rådgivervirksomheden DHI har ført til flere driftsopgaver, og her er den første kommercielle succes et system til at styre og optimere skibstrafik i havne. Det har sparet en australsk havn et trecifret millionbeløb, lyder det fra topchefen.