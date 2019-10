Calais' havn har brugt millioner på brexit: "Vi er dødtrætte af det"

Havnen i Calais, som er knudepunkt for handlen med varer mellem Frankrig og Storbritannien, har brugt millioner af euro på at sikre sig mod et hårdt brexit. Nu kan en aftale være på vej, men havnen ser alligevel pengene som en forsikring mod kaos.