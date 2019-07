APM Terminals lander aftale med utilfredse havnearbejdere i LA

APM Terminals er kommet et skridt nærmere en afgørende tilladelse på Pier 400 i Los Angeles, efter at Maersk-koncernens havneselskab er nået frem til en foreløbig aftale med de lokale havnemedarbejdere, som frygter for at miste deres job til automatisering.