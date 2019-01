Cosco overtager kontrollerende aktiepost i peruviansk havn

Cosco Shipping Ports har netop indgået en aftale om at overtage 60 pct. af aktierne i et peruviansk havneselskab for et trecifret million-beløb i dollars. Købet er en del af planen om at opbygge et globalt terminalnetværk, oplyser Cosco.