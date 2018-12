Gøteborgs havnemyndighed i limbo om vigtigt scrubberspørgsmål

Svenske myndigheder har i flere år afholdt sig fra at træffe en beslutning om åbne scrubbere. Det får nu havnemyndighederne i Gøteborg til at skride til handling. Der er brug for et klart ja eller nej, understreger miljøchef Edvard Molitor til ShippingWatch.