EU frikender belgisk havn i sag om ulovlig statsstøtte

Den statsejede containerhavn i Antwerpen handlede i tråd med reglerne, da havnemyndighederne under finanskrisen ændrede på mindstekravene for det antal containere, som to terminalselskaber var forpligtet til at køre gennem havnen, fastslår EU i en ny undersøgelse.