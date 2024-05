Oliepriserne falder for fjerde dag i træk på amerikanske inflationsbekymringer

En rentestigning vil presse olieefterspørgslen, da prisen på olie falder for fjerde dag i træk.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 81,57 dollar mod 82,44 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,16 dollar mod 78,26 dollar onsdag eftermiddag.

Bekymringerne blev forstærket af, at et referat fra Federal Reserves seneste rentemøde 1. maj blev offentliggjort onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Her fremgik det, at den amerikanske centralbanks tilgang til vedholdende inflation er at fastholde den ledende rente i længere tid samt, at det kan blive nødvendigt at hæve renten for at komme fortsat inflation til livs.

Oliepriserne blev yderligere tynget af udsigten til en stigning i udbuddet, da de amerikanske råolielagre steg med 1,8 mio. tønder i sidste uge mod forventninger om en stigning på 2,5 mio. tønder.

På de europæiske råvaremarkeder ses også en opbygning i udbuddet på grund af, at Rusland overskred sin produktionskvote for april indgået i aftale med de øvrige medlemmer af Organisationen af Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+. Overskridelsen skyldtes ”tekniske fejl”, og den russiske regering vil snart præsentere en kompensationsplan over for Opec+.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld torsdag morgen 2372,92 dollar mod 2388,46 dollar onsdag eftermiddag.