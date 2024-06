For ti år siden blev hun den første kvinde til at stå i spidsen for dansk søfart: "Vi er langt fra i mål"

Direktøren peger på indretningen af arbejdspladsen, fleksibiliteten medarbejdere bliver tilbudt, en rummelighed over for det moderne liv og måden, man taler med og om hinanden på.

For at tiltrække og fastholde talenterne er der nødt til at ske en kulturændring, mener hun.

”Det kræver meget arbejde, for det handler jo om vores alles personlige blik på erhvervet. Det drejer sig mere om kultur end struktur. Vi bærer derfor alle sammen et ansvar for at kigge på nogle andre hylder, end hvad vi plejer.”

”Vi typecaster og det er en barriere, som erhvervet har en kæmpe opgave i at nedbryde. Vi skal ikke reproducere billedet af den velkendte leder, men få den ryddet af vejen for de næste generationer,” siger hun og fortsætter:

”Vi er langt fra i mål. Der er er alt for få kvindelige topchefer i den danske shippingindustri, selv om branchen arbejder på at få mere diversitet. Altså vi kan kun svinge os op på tre, hvis vi tæller rigtig godt efter.”

Når man er den første i sin tid, så har man kæmpet for at nå der til og knust glaslofter, forklarer Anne H. Steffensen til ShippingWatch i anledning af kvindernes internationale kampdag 8. marts.

Selvom de ambitiøse rederier egenhændigt arbejder på at ændre på underrepræsentationen af kvinder, så er Anne H. Steffensen fuldt bevist om, at Danske Rederier og dets medlemmer ikke har formået at indfri sine mål om at tiltrække flere kvinder.

Her fremhæver hun, at rederierne i dag bruger rekrutteringsfirmaer, når der skal hentes nye kræfter ind til ledelsesposter.

”Normalt har shipping jo haft for vane at tænke, at vi har meget distinkte erhvervskompetencer, så man kan altså ikke klare sig i branchen som leder uden mangeårig erfaring fra branchen.”’

Hun mener dog, at flere rederier er gode til at gå forrest og sætte barren højt.

Når det gælder strukturerne handler det om, at gå ambitiøst til værks og tage nogle konkrete beslutninger, der ændrer på repræsentationen af køn i shipping. Kulturen kan være et mere sejt træk, for den er ”så dybt forankret”.

Dengang lød målet, at 75 pct. af de danske rederier skulle underskrive charteret og dermed forpligte sig til at opliste konkrete mål for mere diversitet inden årets udgang.

Fire år efter er målene stadig ikke nået. Men det er højt på agendaen.

”Altså tilslutningen er stadigvæk mindre end de 75 pct. af medlemmerne.”

”Til gengæld dækker de rederier, der er tilsluttet sig charteret, 80 pct. af alle de ansatte i branchen. Så på den måde har vi en fornuftig dækning. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er mindre rederier, der ikke mener, det er det vigtigste på deres dagsorden. De har ikke politikker for virksomheden, heller ikke for at få flere kvinder, for nu at sige det, som det er.”

Har I givet op, eller hvad vil i gøre for at få de sidste rederier til at tilslutte sig?

”For at være hudløs ærlig, er der meget mere til vores arbejde med diversitet og inklusion end en charter. Det giver en ramme for at kunne tale meningsfuldt om, hvad der skal til. Vi kan udveksle erfaringer, baseret på rederierne, der har kræfterne til det at arbejde med det.”

”Men jeg er meget mere optaget af, at det rykker i virkeligheden, end at det rykker på papiret. Og der er vi ikke i mål. Der er stadig meget at arbejde med.”

Erhvervet ser anderledes ud om fem år

Anne H. Steffensen mener, det er godt at markere kvindernes internationale kampdag, for at sætte fokus på diversitet, ligestilling og manglen på samme. Men det er arbejdet i hverdagen, der tæller, betoner hun.