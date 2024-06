Opec-nedskæringer skubber oliepriserne op

Oliepriserne stiger mandag morgen, efter at Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+, har besluttet at forlænge de frivillige nedskæringer i olieproduktionen til slutningen af andet kvartal, hvilket stort set er i tråd med markedets forventninger, mens Rusland har lovet at skære ned på produktion og eksport.

Det skriver Reuters.

Opec+-nedskæringerne vil føre til en lavere produktion fra alliancen på 34,6 mio. tønder om dagen i andet kvartal i forhold til en tidligere prognose om, at produktionen kunne stige til over 36 mio. tønder om dagen i maj, når producenterne afvikler nedskæringerne, siger Jorge Leon, der er direktør hos Rystad Energy, i et notat.

”Det nye skridt fra Opec+ viser tydeligt et stærkt sammenhold i gruppen, noget der blev sat spørgsmålstegn ved efter ministermødet i november, hvor Angola forlod Opec,” siger Jorge Leon og fortsætter:

”Det viser også en stærk vilje til at forsvare en mindstepris på over 80 dollar per tønde i andet kvartal.”

Den amerikanske vicepræsident Kamala Harris krævede søndag, at Hamas indvilliger i en øjeblikkelig seks ugers våbenhvile, mens hun kraftigt opfordrede Israel til at gøre mere for at øge nødhjælpsleverancerne til Gaza.

Washington insisterer på, at en våbenhvileaftale er nærtstående, og har presset på for at få en våbenhvile på plads inden ramadanens begyndelse om en uge.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 83,61 dollar mod 83,28 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 79,92 dollar mod 79,76 dollar fredag eftermiddag.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 2081,88 dollar mod 2069,38 dollar fredag eftermiddag.