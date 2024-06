USA sanktionerer 13 selskaber og personer for angreb i Det Røde Hav

USA’s finansministerium udsteder sanktioner mod 13 aktører, der angiveligt er del af et netværk, der sender penge til Houthi-oprørerne i Yemen.

Oprørerne står bag en række angreb på handelsskibe i Det Røde Hav, og det lyder nu videre fra Biden-administrationen, at Iran spiller en stor rolle i at planlægge og udføre angrebene, skriver Reuters.

De sanktionerede tæller både selskaber og personer, bl.a. flere shippingagenter i St. Kitts, Storbritannien og Rusland, samt en juveler i Tyrkiet og flere valutahandlere, oplyser Reuters.

De mistænkes for at være en del af et netværk, der udspringer af Iran og finansierer Houthi-oprørernes angreb mod handelsskibene i Det Røde Hav.

”Houthierne ville ikke have våbnene, ville ikke have efterretningerne, ville ikke have motivationen til at gøre dette, hvis det ikke var for den Iranske Revolutionære Gardes rolle,” siger det Hvide Hus’ nationale sikkerhedsrådgiver, Jon Finer, ifølge nyhedsbureauet.

Iran støtter Palæstina i den igangværende konflikt med Israel, der har raset siden Hamas d. 7. oktober lancerede et overraskelsesangreb på Israel ved Gaza.

Houthi-oprørerne sympatiserer med Hamas og palæstinenserne, og de får altså ifølge USA støtte fra Iran.