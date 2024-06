Oliepriserne stiger forud for OPEC+-møde

Organisationen for Olieeksporterende Lande, og kendt som OPEC+-landene, og deres allieredes mødes i dag. Det forventes at de aftaler, at produktionsnedskæringer skal videreføres eller øges i 2024.

Råvarehandlere tror på, at organisationen vil ende med en prisunderstøttende aftale, hvilket afspejler sig i olieprisernes stigninger fra onsdag til torsdag.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 83,32 dollar mod 81,85 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,05 dollar mod 76,61 dollar onsdag eftermiddag.

”Nedtællingen til Opec+-mødet er nu undervejs, og det er omdrejningspunktet for oliepriserne, og markedsaktører har i høj grad set bort fra økonomiske nøgletal og andre nyheder, der kan påvirke oliepriserne negativt,” siger Yeap Jun Rong, der er markedsstrateg hos IG, til nyhedsbureauet Reuters.

De mere negative nyheder for udviklingen i olieefterspørgslen på sigt tæller blandt andet PMI-tal for industrien i Kina. PMI-indikatoren for verdens største olieimporterende land viser, at industriaktiviteten faldt for anden måned i træk i november og endda i et hurtigere tempo end ventet, idet indekset faldt fra 49,5 i oktober til 49,4 i oktober. Analytikere havde ventet en stigning til 49,7.

Samtidig indikerer en overraskende opbygning i de amerikanske råolielagre i sidste uge en lav efterspørgslen på olie. Benzinlagrene steg også mere end forventet, skriver Reuters.

Det springende punkt for Opec+-mødet senere i dag bliver ifølge analytikere fra ING Bank, om organisationen kan blive enige om produktionsmålene for 2024, da de afrikanske medlemmer Angola og Nigeria ønsker at øge deres olieproduktion.