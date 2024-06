Klimarådet vil have mål for danske udledninger fra skibe og fly

Som søfartsnation har den danske shipping-industri store udledninger, der foregår til havs verden over.

Men det afspejles ikke i vores nationale klimamål. Det anbefaler Klimarådet nu, at Folketinget laver om på.

Regeringens uafhængige ekspertorgan foreslår i en ny analyse, at Danmark sætter klimamål for vores skibe og fly.

”Danmark har et mål om at være foregangsland i den internationale klimaindsats, men i modsætning til den nationale klimapolitik har vi ikke noget konkret mål eller pejlemærke at styre vores globale indsats efter,” siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard.

Danmarks eksisterende klimamål for 2025 og 2030 har fungeret som en vedvarende påmindelse om, at der løbende skal laves ny national klimapolitik.

”Vi anbefaler, at den effekt skal udvides til også at gælde vores globale indsats,” siger Peter Møllgaard.

Den danske shipping-industri udleder næsten lige så meget som hele Danmark.

Dansk-opererede skibe i udlandet udledte i 2020 33,5 mio. ton CO2, viser Energistyrelsens seneste opgørelse over vores globale klimaaftryk.

Til sammenligning var de danske udledninger omfattet af Danmarks klimamål samme år på 45 millioner ton CO2.

Udledningerne fra dansk skibs- og flytrafik i internationale områder hører under FN-organisationer. Her har en stor del af verdenssamfundet allerede skrevet under på erklæringer om at reducere udledningerne.

Klimarådet mener dog ikke, at dets forslag vil skabe en dobbelt-tælling af udledningerne.

”Det, som Klimarådet foreslår, er, at Danmark forankrer de internationale mål i vores nationale lovgivning,” siger Peter Møllgaard.

Et dansk mål, der omfatter tankning, kaldet bunkring, af fly og skibe i Danmark, vil også give større incitament til, at der produceres grønne brændstoffer i Danmark til at forsyne de danske havne.

”Det vil vise, at vi tager FN’s organisationer alvorligt, og det vil hjælpe til at udvikle og producere bæredygtige brændstoffer til erstatning for de fossile.”

Også EU har vedtaget tiltag, der skal reducere klimabelastningen fra den internationale transport ved at indlemme det i kvotesystemet og sætte mål for brændstoffer til fly og skibe.

Det vil dog ikke være nok til, at udledningerne fra den internationale transport går i nul i 2050, påpeger Klimarådet.

Rådet peger derfor på et konkret sted, Danmark kan sætte ind:

Ved at sætte et mål om at reducere de udledninger, der kommer fra tankning af brændstof i Danmark fra udenrigsskibe- og fly, til nul i 2050 og ved at sætte delmål på vejen derhen startende i 2035.