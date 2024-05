Ørsted ser positivt på britiske tiltag for støtte til havvind midt i udfordret tid

Der kan være skattefordele på vej til Ørsted i Storbritannien, hvor den britiske regering har planer om at lette skatten for selskaber, der bidrager til at fremme grøn energi.

Hos Ørsted afviser man at kommentere direkte på, hvad planerne kan betyde for selskabets konkrete projekter i Storbritannien, herunder Hornsea 3.

Men den danske vindparkudvikler glæder sig over tiltag, der kan være med til at sende flere penge i retning af en udfordret havvindindustri.

”Der er tiltag i regeringens udmelding, som viser en intention om at skabe et mere positivt investeringsmiljø og understøtte fremtidig vækst i den britiske havvindindustri,” siger Duncan Clark, chef for Ørsted i Storbritannien og Irland, i et skriftligt svar til MarketWire.

”Vi ser frem til at se yderligere detaljer og vil fortsætte med at bidrage til regeringens arbejde for at få det fulde udbytte af branchens potentiale og underbygge Storbritanniens globale lederskab,” lyder det videre.

Afventer beslutning om Hornsea-3

Det er den britiske finansminister Jeremy Hunt, der onsdag har offentliggjort planer om permanente skattelettelser til selskaber, der er med til at støtte landets skifte til renere energikilder.

Det indebærer kapitalgodtgørelser på investeringer, der er en form for skattelettelser designet til at lette omkostninger på forhånd, skriver Bloomberg News.

Det betyder ifølge nyhedsbureauet, at virksomheder kan reducere deres skat med op til 25 pence for hver pund, de bruger på fabrikker og maskiner.

Den danske vindparkudvikler Ørsted er presset for at komme med sin endelige investeringsbeslutning om det 2,8-gigawatt store Hornsea-3 vindmølleprojekt ud for Norfolks kyst, men arbejdet pågår.

”Vi fortsætter med at udvikle Hornsea 3 og arbejder hen imod en investeringsbeslutning senere på året. Vi glæder os over ethvert tiltag, der bidrager til at gøre Storbritannien til et mere attraktivt investeringsmiljø i en tid, hvor havvindindustrien er udfordret,” skriver Duncan Clark.

Samtidig arbejder Ørsted på at styrke sin balance efter kæmpestore nedskrivninger på amerikanske projekter og et enormt underskud i tredje kvartal.

”At gøre foranstaltningen permanent bør nu tilskynde sådanne projekter til at fortsætte,” skrev Association for Renewable Energy and Clean Technology i en e-mailkommentar ifølge Bloomberg News onsdag.