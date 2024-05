Houthi-oprørere hævder at have opbragt israelsk skib i Rødehavet

Houthi-oprørerne i Yemen har opbragt et israelsk skib og ført det til en yemenitisk havn.

Det oplyser en talsmand for de shiamuslimske oprørere.

Houthierne støttes af Iran.

For få dage siden truede oprørsgruppen med at gøre israelske skibe til mål i Rødehavet på grund af Israels angreb på Gaza.

Til nyhedsbureauet AFP siger en maritim kilde, at houthierne har ”beslaglagt et kommercielt fartøj” og ført det til havnen Salif i kystbyen Hodeida.

Israels militær benægter, at skibet er israelsk. Men fordømmer aktionen.

”Houthiernes kapring af et fragtskib nær Yemen i den sydlige del af Rødehavet er en meget alvorlig hændelse med globale konsekvenser,” lyder det i en erklæring fra Israels hær.

”Skibet er sejlet fra Tyrkiet og er på vej til Indien. Dets mandskab er civile med forskellig nationalitet, og det omfatter ikke israelere,” føjes det til.

Også premierminister Benjamin Netanyahus kontor benægter, at skibet er israelsk. Det kalder det et ”iransk angreb på et internationalt fartøj”.

Det handler det om et skib, der ejes af et britisk selskab, og operatøren er et japansk firma, lyder forklaringen fra premierministerens kontor.

”Det blev kapret på iransk anvisning af den yemenitiske houthi-milits,” forlyder det.

Om bord på skibet skal være 25 besætningsmedlemmer.

Tirsdag sagde houthiernes leder, Abdul Malik al Houthi, at hans oprørere er på udkig efter israelske skibe i Rødehavet. Også dem der ikke sejler med israelsk flag. Han omtalte Israel som fjenden.

”Vi vil gennemsøge og kontrollere skibe, som tilhører dem, og vi vil ikke tøve med at gøre dem til mål,” sagde han.

Bab al-Mandab-Strædet ved indsejlingen til Rødehavet er en snæver passage mellem Yemen og Djibouti. Det er en af verdens mest trafikerede skibsruter.