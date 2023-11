Indien skal levere 24 nye skibe til Rusland, som kan transportere både tørlast, kemikalier og containere over Det Kaspiske Hav.

Det forklarer Dmitry Dubovik, som er chef for den såkaldte kaspiske internationale integrationsklub ”North-South”, der er en platform, som promoverer passage gennem Det Kaspiske Hav, til India Shipping News.

Dmitry Dubovik siger blandt andet til mediet, at der er tale om en aftale mellem Moskva og New Delhi, som forventes at blive underskrevet torsdag ved et internationalt forum i den russiske region Astrakhan, som grænser ud til Det Kaspiske Hav.

Byggeriet forventes at begynde i 2024, og skal ske på et værft i den indiske delstat Goa.

Dmitry Dubovik uddyber, at skibene ventes leveret i 2027.

En ny handelsrute udenom EU

De 24 nye skibe skal søsættes og operere i Det Kaspiske Hav.

Her befinder North South Transport Corridor route sig nemlig, som bevæger sig mellem Rusland, Azerbaijan, Iran og Indien.

Ruten har vundet stor popularitet hos russerne siden invasionen af Ukraine, da EU bandlyste de russiske skibe fra sine havne. Samtidig er skyggeflåden af internationale skibe, der sejler med russisk olie på trods af forbuddet fra det internationale samfund efterhånden blevet sanktioneret væk.

Det betød, at Rusland ikke længere havde samme tilgængelighed gennem den traditionelle rute over Europa og gennem Suez-kanalen.

Derudover er ruten gennem Det Kaspiske Hav både billigere og tidsbesparende, tilføjer han.

Tilbage i slutningen af april mødtes den indiske ambassadør, Pawan Kapur, med guvernøren for Astrakhan-regionen. Efter mødet sagde han til pressen, at Indien var i dialog med det russiske statslige holdingselskab, United Shipbuilding Corp (USC).

USC er Ruslands største byggeværft, og er blevet sanktioneret af USA for angiveligt at have været involveret i produktionen af skibe, der blev brugt i invasionen af Ukraine.