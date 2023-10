En samlet opposition kalder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i samråd om en sag, hvor han beskyldes for at tilgodese en investeringsfond ved udbyggelsen af havvind.

Det oplyser Enhedslistens Peder Hvelplund.

Det er mediet Zetland, der torsdag har bragt en artikel om sagen. Den sætter et kritisk lys på Løkkes ageren omkring den grønne investeringsfond Copenhagen Infrastructure Partners’ (CIP) ansøgninger om opsætning af havvindmøller.

Peder Hvelplund, der er klima- og miljøordfører samt gruppeformand for Enhedslisten, kalder historien ”dybt foruroligende”.

”Det rejser spørgsmålet, om regeringen og udenrigsministeren har tilgodeset specifikke erhvervshensyn frem for at sikre en udbygning af havvind,” siger han.

Centralt i sagen står åben dør-ordningen, som giver virksomheder mulighed for at vælge egnede steder at sætte havvindmøller op, og dem, der vælger et givent område først, får førsteret til at bygge havvindmøller der.

Ifølge Zetland søgte CIP om fem projekter, inklusive et ud for Ringkøbing Fjord. Men en række ministerier vurderede ifølge Zetland herefter, at åben dør-ordningen kunne være ulovlig.

Dernæst blev der nedsat et særligt udvalg kaldet havvindsudvalget med Løkke i spidsen, som skulle forsøge at redde åben dør-ordningen, skriver Zetland.

Men hvis ordningen skulle være lovlig, skulle først-til-mølle-princippet på områder at bygge havvind på erstattes med fri konkurrence.

Imidlertid beskriver Zetland, hvordan embedsværket blev sat til at arbejde med en anden løsning. Nemlig en step-in-model, hvor CIP ville få mulighed for at matche de bud, der ville komme fra konkurrenterne.

En ifølge embedsmændene ikke særlig nem eller hurtig løsning, som måske ikke engang er lovlig.

Flere embedsfolk, der ikke står frem med navn, lader forstå over for mediet, at de har indtryk af, at et eller flere af CIP’s projekter skulle sikres fra at blive lukket.

Løkke afviser over for Zetland at have gjort noget forkert og at skulle have særbehandlet CIP.

”Vi har varetaget – og jeg har gjort det med mandat i Koordinationsudvalget og med opbakning fra min statsminister – en politisk højt prioriteret opgave. Så er det da muligt, at der sidder en eller anden embedsmand og synes, at det skulle vi ikke have gjort. Men de må så stemme på nogle andre til næste folketingsvalg. Hvad fanden skal jeg sige?,” siger Løkke til Zetland.