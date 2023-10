Olieprisen stiger en smule onsdag morgen, idet markedet prøver at opveje forventninger om et strammere olieudbud mod frygten for, at høje renter kan tynge benzinefterspørgslen globalt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 90,86 dollar mod 90,52 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 89,19 dollar mod 89,06 dollar tirsdag eftermiddag.

En rapport viste tirsdag, at ledige stillinger i USA steg med det største antal i mere end to år, hvilket giver næring til forventningerne om, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil fastholde den høje rente i længere tid.

”Et modstandsdygtigt arbejdsmarked er med til at give Federal Reserve større manøvrerum til at holde renterne høje i længere tid,” siger Yeap Jun Rong, der er markedsanalytiker hos IG, til Reuters.

Højere renter gør det dyrere for forbrugere og virksomheder at låne penge, hvilket kan sænke væksten og dæmpe olieefterspørgslen. Samtidig er den amerikanske dollar markant styrket, hvilket gør det dyrere for indehavere af andre valutaer at købe olie.

Onsdag mødes repræsentanter for Organisationen for Olieeksporterende Lande og dens allierede, Opec+. Forventningen er overvejende, at medlemsstaterne vil fastholde deres nuværende udbudspolitik, efter at Saudi-Arabien og Rusland har udvidet deres produktionsnedskæringer til udgangen af året, skriver Reuters.

Handlere på råvaremarkedet holder et skarpt øje med udbud og efterspørgsel i USA. Senere onsdag offentliggøres nøgletal for de amerikanske råolielagre. Analytikere estimerer ifølge Reuters, at råolielagrene faldt med 500.000 tønder i sidste uge.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 1821,47 dollar mod 1826,49 dollar tirsdag eftermiddag.