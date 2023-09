Fagforeninger anklager Ørsted for at svigte havnearbejdere i USA

Ørsted er muligvis løbet ind i nye problemer i USA, da 215 fagforbund fra mere 100 lande har skrevet et brev til topchef Mads Nipper og skælder ud over, at den danske energikoncern ikke har indgået overenskomst med havnearbejdere og søfolk, der arbejder med opførelsen af havvindparken South Fork i New York.

Det skriver Finans.

Kernen i striden er, at Ørsted har indgået en overenskomst med et andet fagforbund end det, der typisk organiserer arbejdskraften i havnene på den amerikanske østkyst.

Desuden får det danske selskab kritik for at have indgået langvarige samarbejdsaftaler med transportvirksomheder, der anses for ”fjendtlige” over for fagforeninger.

”Vi mener ikke, at virksomheder som Ørsted kan kalde sig grønne med den ene hånd, mens de er parate til at udnytte arbejderne med den anden. Klimaretfærdighed og arbejderretfærdighed skal gå hånd i hånd,” lyder det fra Paddy Crumlin, formanden for det internationale transportforbund ITF, i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Ørsted peger omvendt på, at selskabet sidste år indgik en overenskomst med de amerikanske byggearbejderes forbund, Nabtu, og at koncernen på tværs af syv fagforeninger beskæftiger 50 personer i forbindelse med projektet.

Energikoncernen annoncerede tilbage i august nedskrivninger af værdien af sin portefølje i USA på potentielt 16 mia. kr.

De første 5 mia. kr. ligger allerede fast og skyldes forsinkelser i forsyningskæderne i relation til tre havvind-projekter, Ocean Wind 1, Sunrise Wind og Revolution Wind.

Desuden lagde Ørsted op til yderligere en nedskrivning på 6 mia. kr., fordi det endnu ikke er lykkes at få de føderale myndigheder i USA til at godkende, at skatterabatten på investeringerne i Ocean Wind 1 og Sunrise Wind sættes op til 40 fra 30 pct. på baggrund af opbygning af lokal produktion.