Oliepriserne tager dyk forud for rentemelding fra Federal Reserve

Oliepriserne falder fra det højeste niveau i ti måneder, mens handlere afventer den amerikanske centralbank, Federal Reserves, rentemeddelelse senere onsdag i spænding.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 93,24 dollar mod 95,39 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 90,25 dollar mod 92,72 dollar tirsdag eftermiddag.

Priserne falder til trods for en større end forventet nedgang i de amerikanske råolielagre i sidste uge på 5,25 mio. tønder sammenlignet med et estimeret 2,2 mio. tønder ifølge Reuters.

Samtidig er den amerikanske skiferolieproduktion på vej til at falde til 9,393 mio. tønder i oktober, hvilket vil være det laveste niveau siden maj i år, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ventes at stige til over 100 dollar i 2024

Den amerikanske centralbank ventes onsdag aften at fastholde renten, men udsigterne for pengepolitikken i den kommende fremtid er mere uklar. Det er denne usikkerhed, som er med til at stikke en kæp i hjulet for olieprisernes himmelflugt.

Det skyldes, at højere renter og en strammere pengepolitik vil betyde mindre aktivitet i den globale økonomi og dermed sænke olieefterspørgslen, skriver Reuters.

”Olieprisstigninger er sat på pause, da enhver handler holder vejret inden Federal Reserves rentemeddelelse, der er tungen på vægtskålen i forhold til, om den amerikanske økonomi får en hård eller blød landing, siger Edward Moya, der er senior markedsanalytiker hos dataanalysefirmaet OANDA, til Reuters.

Mange analytikere understreger dog, at råvaremarkedet er præget af større efterspørgsel end udbud, hvilket vil fortsætte på den korte bane.

Derfor forventer flere analytikere ifølge Reuters, at både Brent- og WTI-olien fortsat vil nå over 100 dollar per tønde senere i år.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 1930,49 dollar mod 1933,95 dollar tirsdag eftermiddag.