OECD opjusterer igen forventninger til verdens vækst i år

Verdensøkonomien kører lidt hurtigere i år end tidligere ventet. Men næste år aftager farten.

Sådan lyder forventningerne fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) i en ny rapport.

Her opjusterer organisationen forventningerne til bnp-væksten på verdensplan til tre procent. I juni lød forventningen på en vækst på 2,7 procent.

Til gengæld forventer OECD nu, at verdensøkonomien vokser 2,7 procent i 2024 mod tidligere 2,9 procent.

Shippingindustrien er i høj grad afhængig af verdensøkonomiens udvikling, da det har stor betydning for forbrugeres adfærd og efterspørgslen på fragt af både containervarer og energi.

Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

I eurozonen tegner der sig dog et lidt andet billede. Her forventer OECD, at økonomien i år vokser med 0,6 procent. Næste år forventes væksten at lande på 1,1 procent.

Særligt den tyske økonomi er udfordret, og det rammer danske eksportvirksomheder. Det fortæller Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

”De mindre og mellemstore virksomheder, som sælger deres produkter i Tyskland og Sverige må se lidt nedslået på den her prognose og konstatere, at væksten ikke bliver så høj, som de havde håbet på,” siger han.

Omvendt vil store eksportvirksomheder, som har USA som et centralt marked, glæde sig over den nye prognose, pointerer Allan Sørensen.

OECD forventer at den tyske økonomi går 0,2 procent tilbage. I USA lyder forventningen på en stigning på 2,2 procent.

Stærkere end ventet

USA er det marked, hvor danske virksomheder henter flest eksportkroner. Det skyldes især, at mange store virksomheder som eksempelvis Novo Nordisk og Mærsk eksporterer meget til landet, fortæller Allan Sørensen.

Men kigger man på antallet af virksomheder, er der flere, der eksporterer til lande tættere på Danmark. Derfor rammer en nedgang i den tyske økonomi danske virksomheder mere bredt, forklarer han.

OECD kalder begyndelsen af 2023 for ”stærkere end forventet”. Det skyldes hovedsageligt lavere energipriser samt genåbningen i Kina.

Men effekterne af en strammere pengepolitik begynder for alvor at slå igennem, samtidig med at forbrugerne bliver mere tilbageholdende, skriver OECD.

Centralbanker verden over har i løbet af det seneste år hævet renterne betydeligt.

Eksempelvis hævede Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag sin rente med 0,25 procentpoint til fire procent. Det var 10. gang i træk, at centralbanken hævede renten.

Formålet er at få inflationen ned under to procent.

Skal man tro OECD’s forudsigelser bliver det dog hverken i år eller næste år, at inflationen kommer under to procent.

I eurozonen forventer organisationen, at inflationen ender på 5,5 procent i år. I 2024 forventer den, at inflationen falder til 3 procent.