Nordens store havnesats i Gabon udfordres af militærkup

Det danske rederi Norden går en usikker fremtid i møde i det vestafrikanske land Gabon, idet landets præsident blev afsat ved et militærkup natten til onsdag i sidste uge.

Det skriver Børsen.

Gabon spiller nemlig en væsentlig rolle i Nordens strategi fra februar 2022, hvor havnelogistik skal øge væksten for selskabet. Strategien blev præsenteret sammen med den nye divisions første tiårige kontrakt, der er lokaliseret i Gabon.

I det vestafrikanske land har det børsnoterede tørlast- og tankrederi indgået en aftale med den franske minekoncern Eramet om at transportere malm fra miner ud til tørlastskibe i havnen.

Aktiviteterne blev indstillet onsdag, da militærjuntaen lukkede grænserne og havnedriften midlertidigt.

”Det var uventet, at der kom et militærkup. Vores operation var lukket i 24 timer, og vores lokale kontor er åbnet igen mandag. Lige nu er meldingerne, at der er ro på igen, men vi følger udviklingen tæt og er meget opmærksomme på vores medarbejderes sikkerhed,” siger Jan Rindbo, der er administrerende direktør i selskabet, til Børsen.

Aftalen mellem Norden og Eramet udgør en stabil indtjeningskilde for det danske rederi i en branche, der er præget af indtjeninger, som følger svingende fragtrater. Norden forventer at investere omkring 40 mio. dollar, omtrent 275 mio. kr, i Gabon-projektet i løbet af kontraktperiodens ti år.

”Som rederi sidder vi jo i hjertet af verdenshandelen, så det er ikke unormalt, at vi navigerer i lande med uroligheder. Det er klart, at vi gør os overvejelser omkring situationen, som vi er nødt til at forholde os til, hvis erhvervsvilkårene ændrer sig,” siger Jan Rindbo til Børsen om rederiets overvejelser om et mere alvorligt trusselsbillede i Gabon.