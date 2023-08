Oliepriserne stiger efter fald i de amerikanske olielagre

Oliepriserne stiger onsdag morgen oven på data, der viser et stort fald i de amerikanske råolielagre. Samtidig er orkanen i den Mexicanske Golf årsag til bekymringer blandt investorerne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 85,77 dollar mod 84,63 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 81,52 dollar mod 80,28 dollar tirsdag eftermiddag.

De amerikanske olielagre faldt med omkring 11,5 mio. tønder i den forgangne uge, viste tal tirsdag fra brencheorganisationen American Petroleum Institute. Før offentliggørelsen viste en rundspørge foretaget af Reuters, at analytikere ellers ventede et gennemsnitligt fald på blot 3,3 mio. tønder.

Ifølge Toshitaka Tazawa, der er analytiker hos Fujitomi Securities Co Ltd, er det større end ventede fald i de amerikanske olielagre positivt for oliemarkedet, da det indikerer en stærk efterspørgsel, skriver Reuters.

Samtidig opkøbte investorer futures på bekymringer omkring orkanen Idalia, der hærger over den Mexicanske Golf øst for en række store amerikanske olieproduktionssteder. Offshore området i den Mexicanske Golf står for omkring 15 pct. af det amerikanske olieudbud, ifølge det amerikanske energiministerium, skriver Reuters.

Den begrænsede olieforsyning forventes at fortsætte, da analytikere venter, at verdens største olieeksportør, Saudi Arabien, fortsætter de frivillige produktionsnedskæringer ind i oktober, lyder det ifølge Reuters. Bekymringer om olieefterspørgslen og den makroøkonomiske situation i Kina begrænser dog prisstigningerne på olien.

Senere i dag ventes officielle data for de amerikanske råolielagre fra det amerikanske energiministerium.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 1936,85 dollar mod 1934,24 dollar tirsdag eftermiddag.