Rentestigning og tropisk storm i USA kan påvirke oliemarkedet

Oliepriserne flader ud på bekymringer om, at en mulig stigning rentestigning i USA kan svække olieefterspørgslen. En tropisk storm ud for den amerikanske golfkyst kan på den anden side påvirke udbuddet negativt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 84,38 dollar mod 84,99 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,04 dollar mod 80,56 dollar mandag eftermiddag.

Formand for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, sagde fredag, at centralbanken muligvis er nødsaget til at hæve renten yderligere for at afkøle den stædige inflation.

”Det kan være svært for oliepriserne at fastholde den stærke fremgang, som set i juli, på dette stadie. De amerikanske og europæiske økonomier vil stå over for et nedadgående pres i fjerde kvartal, indtil renten topper,” siger Leon Li, der er markedsanalytiker hos CMC Market, til Reuters.

Kinas vaklende økonomiske opsving påvirkes af en presset ejendomssektor, et svagt forbrug og faldende kreditvækst, hvilket har fået Beijing til at sænke styringsrenten med henblik på at løfte aktiviteten i landet.

I USA truer den tropiske storm Idalia, der netop har pisket det vestlige Cuba og var nærmest en orkan, da den var på vej mod Florida. Stormen vil sandsynligvis forårsage strømafbrydelser og påvirke olieproduktionen på den østlige side af den amerikanske golfkyst.

Denne uges fokus vil være på det amerikanske prisindeks for privatforbruget, der annonceres torsdag, og løndata og jobrapporten, der ankommer fredag.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld tirsdag morgen 1923,88 dollar mod 1918,81 dollar mandag eftermiddag.