Fragt af russisk gas vækker anklager om blodpenge mod Shell

Det er over et år siden, at olie- og gasselskabet Shell offentliggjorde planer om at stoppe handlen med Rusland på baggrund af landets invasionen af Ukraine.

Men det britiske selskab stod for næsten en ottendedel af Ruslands gaseksport via skibsfart i 2022, viser en analyse fra den internationale ngo Global Witness, skriver BBC.

Oleg Ustenko, der er rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, anklager selskabet for at tage imod ”blodpenge”.

Shell siger selv ifølge BBC, at handlerne skyldes ”langsigtede kontraktmæssige forpligtelser” og ikke er i strid med love eller sanktioner.

Så sent som 9. maj lagde et tankskib i stand til at fragte over 160.000 kubikmeter gas i flydende form fra havn i Sabetta, der ligger på Ruslands nordlige kyst.

Lasten blev ifølge BBC købt af Shell, før den blev sendt videre til sin destination i Hongkong.

”Der er et dilemma mellem at lægge pres på den russiske regering over dens grusomheder i Ukraine og at sikre stabile, sikre energiforsyninger,” siger en talsmand for Shell til BBC.

”Det er op til regeringer at tage beslutninger om den utroligt svære balancegang.”

Det var i marts 2022 - en måned efter Ruslands invasion begyndte - at Shell undskyldte for at have købt en last af russisk olie.

Selskabet sagde dengang, at man ville stoppe med at handle med russisk gas og olie, skriver BBC.

Shell omsatte ifølge sin årsrapport for 381,3 milliarder dollar i 2022. Det svarer til omkring 2600 milliarder kroner.

Samtidig kunne selskabet melde om et overskud før skat på 64,8 milliarder dollar - eller 442 milliarder kroner.

Resultaterne var rekordhøje for Europas største energiselskab, der har en markedsværdi på 202,4 milliarder dollar.