Skat vinder ny kæmpesejr: Hollandsk offshorekoncern får milliardsmæk

Skatteministeriet har vundet en ny sejr i et stort opgør med multinationale selskaber og står nu til en milliardgevinst fra en hollandsk søtransport-koncern. Skat anlagde i 2010 et skattekrav mod hollandske Heerema, der arbejder offshore med at installere og fjerne boreplatforme. Heerema førte i 2007 via en streng af selskaber 1,8 mia. kr. fra Danmark til Luxembourg og videre til Panama i form af udbytte.

Det er i sagens natur et skuffende resultat, men vi må selvfølgelig tage det til efterretning Søren Lehmann Nielsen, advokat, Plesner

Heerema mente at have fulgt regler om skattefrihed, de danske politikere selv havde indført og opfordret multinationale selskaber til at bruge. Men Skat mente der var tale om misbrug af reglerne og forlangte i 2010 450 mio. i skat af overførslen. Sagen har verseret ved klageinstanser, EU og danske domstole lige siden, men fredag har Højesteret tildelt Skatteministeriet en definitiv sejr. Heerema kendte grundlaget for, at udlodningen var skattepligtigt, og ”på denne baggrund tiltræder Højesteret, at Heavy Transport Holding Denmark (Heeremas danske selskab, red.) (…) er ansvarlig for betaling af skat vedrørende udlodningen,” hedder det i Højesterets dom. ”En egentlig skandale” Heerema står nu til at aflevere 1,4 mia. kr. til den danske statskasse. Der er nemlig gennem sagsbehandlingen påløbet renter, som er langt højere end andre typer virksomhedsrenter. Af dommen fremgår det, at Heerema har beregnet, at der er løbet 936 mio. kr. i renter oven i det oprindelige skattekrav på 450 mio. kr. Heeremas danske advokater fra advokatfirmaet Plesner har tidligere betegnet de tårnhøje rentetilskrivninger som ”en egentlig skandale”, bl.a. fordi det ikke har været muligt for Heerema og selskaber i en lignende situation at indbetale skattekravet under sagsbehandlingen for at stoppe rentetilskrivningerne.

Heavy Transport Holding Denmark (Heeremas danske selskab, red.) (…) er ansvarlig for betaling af skat vedrørende udlodningen Dom fra Højesteret