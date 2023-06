Rederi vil have kunderne på banen: Betal for grøn fragt eller ryk bag i køen

”Hvis man skalerer det op for at illustrere, hvad en af vores store kunder skal betale ekstra, så kan der være tale om 20-40 mio. dollar om året,” siger han.

Wallenius Wilhelmsen lægger 10 pct. oven i fragtprisen for kunder, som er klar til at betale ekstra for grøn fragt på det norske bilrederis skibe.

Hvis man skalerer det op for at illustrere, hvad en af vores store kunder skal betale ekstra, så kan der være tale om 20-40 mio. dollar om året

”Så procentandelen lyder som lidt, når man siger det sådan, men de lægger reelle penge på bordet for at få et lavere klimaaftryk,” siger Lasse Kristoffersen.

Det biobrændstof, som Wallenius Wilhelmsens kunder i bilproducenterne betaler mere for, hedder B30. Det dækker over 30 pct. biobrændstof blandet i almindeligt brændstof.

Det giver en merpris på ca. 250-500 dollar per ton, selv om der ikke engang er tale om en 50-50 blanding af traditionel bunkerolie og biobrændstof.

Det vil sige, at kunden skal betale 10 pct. mere for at få fragtet biler ombord på Wilhelm Wallenius’ skibe, selv om der kun en tredjedel af brændstoffet i skibets tank er miljøvenligt.

Lasse Kristoffersen fortæller, at rederiet endnu ikke kender fragtprisen for at sejle udelukkende med biobrændstof.

”Men sådan groft sagt skulle vi i dag have sejlet med ren biofuel, hvilket vi ikke gør i dag, så havde prisstigningen været omkring 30 pct.,” siger han.

Kommer bagest i køen

Lasse Kristoffersen sagde for nyligt, at hvis bilproducenter ønsker at forblive kunder hos rederiet, bliver de nødt til at tage aktivt del i den grønne omstilling.

Hvad gør I, hvis en stor kunde siger, at de ikke er villige til at betale meromkostningen på 10 pct. for at sejle grønnere?

”Så siger vi, at vi ikke kommer til at prioritere den kundes volumen og i stedet prioritere vores kapacitet til andre, som er villige til at betale. Vi har rigeligt med andre kunder, som er villige til at gøre det, til at vi kan nedprioritere nogle kunder og opprioritere andre”.