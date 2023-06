Studie: Røgrensere står for 90 pct. af skibes forurening af havne

Det konkluderes i et studie foretaget af Chalmers Universitet for Teknologi i Sverige, som har undersøgt fem kilder til forurening fra skibe i fire forskellige havnemiljøer, bl.a. i København og i Gdynia i Polen.

Mere end 90 pct. af de miljøskadelige metaller og stoffer (PAH) kom fra det vand, som udledes fra scrubbere. Bundmalingen stod for de største niveauer af kobber og zink i vandet.

”Resultaterne taler for sig selv. Strammere regulering omkring udledning af vand fra scrubbere er afgørende for at reducere forureningen af havmiljøet,” udtaler Anna Lunde Hermansson, Ph.d-studerende ved Chalmers’ fakultet for mekanik og maritime studier.

En scrubber er et system, som renser udstødningen fra skibe, der sejler på traditionelt tungt skibsbrændstof. Havvand bliver pumpet op og sprayet udover udstødningsrøgen for at forhindre udledning af svovlpartikler i atmosfæren.

Imidlertid bliver det forurenede vand ofte ledt direkte ud i havet igen.

”Der er ikke noget rensetrin imellem – så op til flere hundrede kubikmeter stærkt forurenet vand kan pumpes ud hver time fra et enkelt skib,” udtaler Anna Lunde Hermansson, som er en af forskerne bag studiet.

Siden 2010’erne er antallet af skibe med scrubbersystemer ombord steget. Et studie fra 2018 viste, at der i Østersøen var 178 skibe med scrubbere. I dag vurderer forskere ifølge Chalmers-studiet, at tallet er tre gange højere.

Globalt er der ca. 5000 skibe, hvilket svarer til ca. fem pct. af verdensflåden.

Forskerne pointerer, at det er de største handelsskibe med stort forbrug af brændstof, som bruger scrubbere, fordi det er mere økonomisk for dem end at ændre brændstof. Derfor vurderes det i studiet, at skibe med scrubbere står for ca. 30 pct. af det samlede brændstofforbrug i shipping.

Tidligere har et andet svensk studie fra landets miljøinstitut vist, at de åbne scrubbere, som leder rensevandet direkte ud i havet, er stærkt forurenende og til skade for økosystemer i havet.

De åbne scrubbere har været et hedt diskussionsemne i shippingindustrien, siden de nye svovlregler blev vedtaget 1. januar 2020. Reglerne betød, at man ikke må bruge brændstof med et svovlindhold på over 0,5 pct., medmindre en scrubber er installeret på skibet til at rense røgen.