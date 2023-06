Regeringen beskyldes for lusket opførsel i åben dør-stop

Regeringen har opført sig ”lusket” og ”unfair” i beslutningen om at stoppe åben dør-ordningen for havvindmøller.

Det siger Mona Juul, erhvervs- og klimaordfører for De Konservative, til Børsen.

Hun anfører, at regeringen forsøger at brede ansvaret for den stoppede ordning ud på partierne i den nye havplan.

”Regeringen har proppet noget ind i en aftaletekst, som de selv burde tage ansvaret for,” siger hun til Børsen.

Umiddelbart efter indgåelsen af den nye havplan onsdag meldte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ud, at det ”i forbindelse med vedtagelsen af den nye havplan” er ”besluttet”, at der ikke skal udlægges nye arealer til åben dør-ordningens ansøgere.

Mona Juul påpeger dog, at det ikke er aftalepartierne bag havplanen, der har vedtaget det. Det er i stedet en selvstændig regeringsbeslutning.

Derfor mener hun, at det er ”uordentligt”, at regeringen kommunikerer åben dør-stoppet i kontekst af havplanen.

Klimaminister Lars Aagaard (M) afviser kritikken.

Til Børsen siger han, at han står på mål for den juridiske vurdering af åben dør-ordningens legalitet.

”Det Konservative Folkeparti beslutter selv, hvad de vil tage ansvar for. Det, vi har gjort, er at skabe transparens og gennemsigtighed.”

Åben dør-ordningen har fungeret ved, at private aktører har kunne byde ind på havarealer. Her fik energiselskaberne tilladelse til at opføre havvind uden statsstøtte. I stedet skulle selskaberne selv afholde udgifterne.

Sidenhen har udviklingen i statslige udbud af havvind vist, at møllerne faktisk kan genere indtjening til staten.

Ordningen med at give arealerne gratis væk kan derfor ses som statsstøtte, fremførte myndighederne. Det blev frygtet at være i strid med EU-retten, og ordningen blev sat på pause.

Nu godkendes de sidste tre projekter, mens de resterende bremses.

De Konservative har løbende været kritiske over for regeringens stop for åben dør-ordningen.