Pernille Weiss nægter at trække sig fra De Konservative

Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for De Konservative, nægter at trække sig - trods en opfordring til netop det fra partiets top.

”Jeg er konservativ, og det vil jeg blive ved med at være, så jeg forlader ikke Det Konservative Folkeparti,” siger Pernille Weiss til TV 2 i programmet ”Lippert”.

Ligesom sin forgænger i EU-Parlamentet, Bendt Bendtsen, har hun gjort sig bemærket som en fortaler for de danske rederiers sag i Bruxelles.

I sidste uge kom det frem, at en række tidligere medarbejdere på Pernille Weiss’ kontor i Bruxelles har fortalt, at de har oplevet et ubehageligt arbejdsmiljø.

Ni ansatte forlod kontoret i løbet af fire år.

Til Ekstra Bladet beskrev tidligere medarbejdere Pernille Weiss som utilregnelig. Hun kunne eksplodere og skælde sine ansatte ud offentligt, fortalte de.

TV 2 og TV 2 Fyn fortalte, at seks tidligere medarbejdere blev langtidssygemeldt med stress.

Inden offentliggørelsen rejste De Konservatives partitop til Bruxelles for at undersøge arbejdsforholdene.

Herefter meldte partiet ud, at det dropper Pernille Weiss som kandidat til næste års valg til Europa-Parlamentet.

I ”Lippert” siger Pernille Weiss, at hun er dybt berørt.

”Det gør ondt, fordi jeg er ikke en led kælling. Jeg er ikke et ondt menneske.”

Pernille Weiss anerkender, at arbejdsmængderne og vilkårene i Europa-Parlamentet kan være hårde. Men hun er samtidig kritisk indstillet over for undersøgelsens tyngde og partiets håndtering af sagen.

I programmet siger hun, at hun er flov på partiets vegne.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har selv opfordret Weiss til at trække sig.

Pape ønsker ifølge partiet ikke at udtale sig om Weiss’ seneste udmelding, inden han har set hele udsendelsen.

Programmet sendes klokken 18.20 onsdag aften.