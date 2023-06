Wärtsilä tester motor drevet på op til 90 pct ammoniak

Motorproducenten er i øjeblikket ved at teste og optimere sit bud på en ammoniakmotor og forventer at være i mål med en brugbar løsning i indeværende år. Derefter vil motoren kunne blive leveret fra 2025 og frem.

Rederier, der ønsker at sejle på det grønne brændstof ammoniak, vil formentlig kunne købe en motor til formålet hos finske Wärtsilä inden for et par år.

”Vi har brugbare løsninger klar til markedet meget snart,” sagde Toni Stojcevski, chef for projektsalg og udvikling, på ShippingWatchs konference ”Decarbonizing Shipping” i København tirsdag.

”Vi har gennemført lovende tests af motoren i Finland og har drevet den med en andel på 70-90 pct. ammoniak, hvilket giver en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 70-89 pct.,” sagde Toni Stojcevski, som kalder det en ”fantastisk bedrift”.

Om ca. ti år vil det ifølge Toni Stojcevski også være muligt at sejle på 100 pct. ammoniak, hvis kunderne ønsker det. Dog er det hans opfattelse, at de fleste rederier helst vil sejle på et miks af brændstoffer.

”Vi ser, at industrien vil have fleksibilitet. Men hvis markedet kræver 100 pct. ammoniak, har vi teknologien til det,” sagde han.

Giftigt og ætsende

Udfordringen med ammoniak er, at det er et meget potent, ætsende og giftigt brændstof, som kan udlede drivhusgassen lattergas. Derfor kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for skibenes besætninger.

Meldingen fra Wärtsilä kommer kort tid efter, at konkurrenten MAN Energy Solutions tidligere på foråret kunne berette, at selskabet også er ganske tæt på at have en færdig ammoniakmotor klar.

Men på grund af brændstoffets giftige natur vil dansk-tyske MAN hellere vente for længe end at sende en motor ud til kunderne for hurtigt.

”Vi skal være sikre på at have et produkt, som kunderne forventer. Derfor tror vi, at der tidligst vil være en ammoniakmotor klar som et kommercielt produkt i slutningen af 2025 eller begyndelsen af 2026,” sagde Thomas Storgaard Hansen, som har titlen head of two-stroke promotion & customer support hos motorproducenten.

Stort potentiale

Til konferencen tirsdag blev ammoniak nævnt som et brændstof med stort potentiale for shipping, bl.a. fordi det er relativt let at opbevare. Udfordringen er dog, at der i øjeblikket er meget lav tilgængelighed af brændstoffet.

Det danske rederi Mærsk har især satset på det grønne brændstof metanol til sine containerskibe, mens det har længere udsigter at gøre brug af ammoniak i tankene.

”Vi ser helt sikkert grøn ammoniak som en mulighed, og vi har også samtaler med produktudviklere. Men vi ved ikke, hvornår vi får vores første skib, og dermed ved vi ikke, hvornår vi har en efterspørgsel. Vi tror, det bliver hen mod slutningen af dette årti. Men det er svært at sige,” sagde Emma Mazhari, indkøbschef for grønne brændstoffer hos Mærsk til konferencen.