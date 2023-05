EU nedtoner risikoen for recession

Prisen på energi er faldet, og arbejdsløsheden er rekordlav. Det får Europa-Kommissionen til at skrue ned for frygten for en økonomisk krise.

Valdis Dombrovskis er ledende næstformand i kommissionen. | Foto: Tt News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

AF MARKETWIRE