USA: Iran har beslaglagt olietanker i vigtigt stræde

Iran har beslaglagt en olietanker i Hormuzstrædet. Det oplyser den amerikanske flåde.

Der er tale om en olietanker under Panamaflag. Det bekræfter det iranske medie Tasnim.

Det er anden gang inden for en uge, at Iran for enden af et kanonløb tvinger et tankskib til at lægge til i iransk havn.

Tankskibet ”Niovi” afsejlede fra Dubai mod Fujairah, der begge ligger i De Forenede Arabiske Emirater, da det tidligt onsdag blev stoppet af små hurtigtgående både fra den iranske revolutionsgardes flåde.

”De tvang olietankeren til at ændre kurs og begive sig mod iransk territorialfarvand ud for Bandar Abbas kyst i Iran,” lyder det fra USA’s Femte Flåde, der er stationeret i Bahrain.

Iran begrunder ikke nærmere, hvorfor skibet er beslaglagt, udover at det har begået noget ”krænkende”.

Seks dage tidligere var det en olietanker under Marshalløernes flag, der blev beslaglagt af Iran i Omanbugten.

Ifølge USA’s flåde har Iran inde for de seneste to år chikaneret og angrebet 15 kommercielle skibe ”i strid med folkeretten”.

De to seneste olietankere er dirigeret ind i iransk farvand, efter at Vesten i sidste uge skærpede sanktionerne over for den iranske revolutionsgarde.

Der har været stadig flere spændinger omkring Den Persiske Bugt siden 2018. Da trak daværende præsident Donald Trump USA ud af den internationale atomaftale med Iran.

Præsident Joe Biden og EU har forsøgt at få aftalen tilbage på sporet, men forhandlingerne med Iran har ikke ført til noget.

Målet med atomaftalen er at forhindre, at Iran sikrer sig atomvåben.