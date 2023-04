Mærsk går med i samarbejde om adgang til grøn metanol i Melbourne

Et stigende antal nybyggede fragtskibe kan sejle på grønne brændstoffer. Derfor vil et nyt samarbejde arbejde for, at det bliver muligt at fylde tankene med grøn metanol i havnebyen Melbourne i Australien.

Partnerskabet er indgået mellem Port of Melbourne og det danske rederi Mærsk, CMA-CGM-datterselskabet ANL, Mærsks slæbebådsrederi Svitzer, Stolthaven Terminals, HAMR Energy og Abel Energy.

Sammen skal de undersøge muligheden for, at der kan transporteres grøn metanol fra Bell Bay i Tasmanien og Portland i delstaten Victoria, hvor brændstoffet bliver produceret, til Melbourne, hvor det skal lagres.

Ifølge adm. direktør i Port of Melbourne Saul Cannon giver det mening, at netop Melbourne bliver bunkercentral for grønne brændstoffer.

”Dekarboniseringen af den maritime industri tager virkelig fart. Som Australiens største containerhavn med omkring 3000 besøgende skibe årligt giver det mening, at vi ser på muligheder for at arbejde sammen med kunder, serviceydere og producenter om at forstå behovene i markedet,” udtaler han i en pressemeddelelse.

Grønnere skibe på vej fra værfter

Mærsk har i øjeblikket lagt ordrer på 19 skibe, der kan sejle på grøn metanol. Ifølge Mærsks chef i Oceanien, Theresa Blank, er det oplagt, at Australien tager førertrøje i forhold til at skaffe brændstof til det voksende antal skibe.

”Mærsk har allerede bestilt containerskibe, der skal sejle på grøn metanol, som beviseligt er en løsning i forhold til at reducere shippingindustriens CO2-udslip og begrænse industriens klimapåvirkning. Som en østat med høj afhængighed af søfragt er det vitalt, at Australien indtager en førerposition for at muliggøre brændstoftransformationen fra fossile til grønne brændstoffer,” lyder det i meddelelsen.

Ifølge nylige tal fra shippingorganisationen Bimco har 57 pct. af teu-kapaciteten i rederiernes ordrebog på nye skibe en grad af kompatibilitet med grønne brændstoffer som LNG eller metanol. I dag er det kun ti pct. af den eksisterende flåde, der kan sejle på grønne brændstoffer.