Gasprisen presset op af franske strejker og koldt vejr

Prisen på gasfutures stiger onsdag for tredje dag i træk.

Det er den længste stigning i en måneds tid, skriver Bloomberg News. Siden fredag er futuresprisen for gas steg godt 5 pct. til 43,19 euro. Stadigvæk et relativt lavt niveau. Ved indganen til i år var futureprisen tæt på 80 euro.

”Selv om spændingerne på det europæiske gasmarked er lettet mærkbart siden begyndelsen af året, er vi endnu ikke ikke i gennem (out of the woods, red.),” siger gasanalytiker hos IEA i Wien Gergely Molnar til Bloomberg News.

Strejkeuroen i Frankrig samt en kold start på april kan desuden påvirke.

Uroen i Frankrig rejser bekymring for udbuddet af gas, skriver nyhedsbureauet. Det skyldes, at terminaler til indskibning af flydende gas og olie er i risiko for at blive blokeret. Ligesom alternativer til gas - franske atomkraftværker - kan blive det.

Den kolde start på april giver bekymring for, at fyringssæsonen i Europa bliver forlænget og dermed øger forbruget af gas.