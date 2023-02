Minister vil i år bane vej for en femdobling af dansk havvind

Ni gigawatt svarer til elforbruget for cirka ni millioner husstande, og dermed skal Danmark være med til at sende grøn strøm til dele af Europa.

Regeringen vil i år sætte gang i et udbud af hele ni gigawatt havvind, som skal bane vejen for en femdobling af dansk havvind frem mod 2030.

Derfor er det endnu ubesvarede spørgsmål, om regeringen vil til at tage betaling for havarealer.

Ordningen tildeler aktører havarealer uden betaling, hvis de selv står for alle omkostninger i forbindelse med havvindmøllerne. Men modsat tidligere er havvind nu blevet en stor forretning, og derfor er nogle villige til at betale for havområderne.

Opførelsen af havvind i Danmark kører i to spor. Derfor skal udbuddet ses i lyset af, at det andet spor - den såkaldte åben dør-ordning - er sat på pause. Det skyldes, at der er en risiko for, at støttefri havvind bryder med EU’s regler om statsstøtte.

”Vores vurdering er, at det kan man godt. Det vil sige potentielt, hvis vi kan lave en ordentlig model, og Folketinget er med på det, så vil det være min forventning, at vi også kan få mere end de ni gigawatt,” siger Lars Aagaard.

”Vi har fantastisk gode muligheder for havet i Danmark, og derfor sætter vi nu gang i forhandlingerne om at udbygge med ni gigawatt,” siger klimaminister Lars Aagaard (M).

”Jamen, det er jo danskernes penge, og jeg er grøn, men jeg er også købmand på danskernes vegne,” siger ministeren.

”Lige nu handler det om at få så mange af projekterne reddet. Vi skal se på, om ordningen i sin helhed eller en tilpasset ordning kan fungere, og så kommer vi tilbage med spørgsmål om, hvordan det så skal sættes op, herunder om man kan lave en betalingsmodel,” siger Lars Aagaard.

Dansk Erhverv har advaret om, at de første projekter er begyndt at springe fra. Det gælder for eksempel et projekt ved Frederikshavn, der har været 11 år undervejs.

”Når man sætter noget i stå, risikerer det at dø. Det er ikke for at lyde dramatisk, men det er realiteten. Derfor skal der hurtigst muligt findes en løsning for åben dør-ordningen, siger topchef i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i en skriftlig kommentar.

Rådet for Grøn Omstilling påpeger, at der bør opstilles krav, når der skal gives tilladelser til at opføre havvind.

”Man kunne stille krav i forbindelse med tilladelserne. Konsortierne kan selv vælge, om de vil gå med eller ej, og det vil fem ud af seks gerne. Det er bare om, at regeringen kommer i gang,” siger direktør Bjarke Møller.