10.02.2023 kl. 13.12

Shippingselskaber vil rådgive om nye europæiske miljøregler

De to selskaber Wilhelmsen Ship Management og Affinity Shipping stifter sammen et nyt serviceselskab, der skal hjælpe shipping med at navigere de kommende kvotekrav, branchen står over for i EU.

Carl Schou, til venstre, er topchef for Wilhelmsen Ship Management, mens Richard Fulford-Smith er managing partner hos Affinity Shipping. | Foto: Wilhelmsen Affinity

Shippingbranchen skal til at rapportere sin udledning samt købe CO2-kvoter i EU i de kommende år, og i den forbindelse får selskaberne brug for hjælp.