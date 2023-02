06.02.2023 kl. 15.49

Danske Rederier er skuffet over opbremsning af havvindmøller

En lang række havvindprojekter under den såkaldte åben dør-ordning er sat på pause for at sikre, at EU-regler ikke brydes. En skuffende melding, lyder det fra Danske Rederier.

Foto: Danske Rederier - Pr

Det kan have konsekvenser for rederier, at flere havvindprojekter risikerer at blive forsinket.