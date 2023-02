Der trykkes nu pause på det, der potentielt kunne have været flere danske havvindmøller.

Sagsbehandlingen af havvindmølleprojektet og andre vindenergiprojektet under den såkaldte åben dørordning stilles nu i bero.

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Åben dørordningen er en af de to måder, man i Danmark kan få tilladelse til at etablere en havvindmøllepark.

Her sender en projektudvikler en uopfordret ansøgning. Den anden mulighed er ved et udbud, hvor staten udbyder et projekt.

Sagsbehandlingen under åben dørordningen er stillet i bero, da det er blevet vurderet, at tildelingen af tilladelser under ordningen kan være i strid med EU-retten.

Derfor er sagsbehandlingen af alle igangværende sager sat i bero, indtil sagen er undersøgt nærmere, oplyses det.

Det gælder også for eventuelle nye ansøgninger.