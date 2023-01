Selv skibe, der var på vej til ophugning, blev sendt i drift for at få kapaciteten op

Heraf var det kun otte containerskibe, der blev solgt til skrotning i 2022, og det er kun en tiendedel af antallet i 2020, da 85 ældre containerskibe blev taget endeligt ud af drift.

Dermed har i særlig grad containerrederierne et voksende efterslæb af ældre og klimamæssigt sorte skibe, der er modne for skrotning, vurderer analytiker over for ShippingWatch.

Fra midten af 2020 og frem til foråret 2022 har containermarkedet været rødglødende med en voldsom stor efterspørgsel, høje fragtrater og rekordindtjening i rederierne.

Det store boom i containermarkedet skyldtes corona-pandemi, nedlukninger og offentlige økonomiske hjælpepakker, der skulle holde hjulene igang.

Afkøling af containermarked

Siden sidste forår er containermarkedet dog kølnet betydeligt med faldende volumener og spotrater. Det er sket samtidig med, at containerrederierne og skibsejerne de seneste to år har igangsat et kæmpe nybygningsprogram og har skrottet relativt få skibe.

”Gennem 2021 og 2022 blev alt, hvad der kunne flyde, sendt ud på havet. Selv skibe, der var på vej til ophugning, blev sendt i drift for at få kapaciteten op,” siger Mikkel Emil Jensen, senioranalytiker i Sydbank til ShippingWatch.

Nu er scenariet fuldstændigt modsat med for mange containerskibe på havene og en forventning om en voksende overkapacitet i år og de næste par år.

”Vi vil se et efterslæb med skibe, der egentlig skulle være ophugget, men ikke er blevet det. Der vil derfor nok finde en større skrotning af containerskibe sted end normalt de næste par år. Årsagen er også nye krav til skibes bæredygtighed,” tilføjer Sydbanks senioranalytiker.

Nye klimaregler som CII er trådt i kraft ved årsskiftet. CII måler og rangerer skibene efter deres udledning af CO2 og energieffektivitet, og det kan betyde, at ældre, knapt så effektive skibe vil få dårligere ratings og givet blive presset på raterne.